Die KWS SAAT Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,53 % und einem Kurs von 57,00EUR gehandelt.

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Investmentbank Stifel hat KWS Saat von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 72 auf 74 Euro angehoben. In der Chemiebranche müssten sich die Anleger auf weitere Gewinnwarnungen einstellen, schrieb Analyst Andreas Heine am Montag in einer Studie. Die Markterwartungen für 2024 erschienen zu optimistisch. Heine bevorzugt daher Unternehmen mit vergleichsweise verlässlichem Ergebniswachstum, da sich eine zyklische Erholung hinziehen dürfte. Er empfiehlt neben KWS Saat auch Givaudan./ag/edh

