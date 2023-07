GOLDMAN SACHS stuft SYMRISE AG auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Symrise von "Buy" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 115 auf 97 Euro gesenkt. Analystin Georgina Fraser begründete ihr neues Votum für die Aktie des Aromen- und Duftstoffherstellers mit dem unterschätzten Gegenwind im Bereich Tiernahrung. Zudem habe sie ihre Prognosen für die Branche um durchschnittlich 4 Prozent reduziert, da sie die bislang erwartete Markterholung im vierten Quartal aus ihren Schätzungen herausnehme, schrieb die Expertin in einer am Montag vorliegenden Studie./edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: 03.07.2023 / 05:41 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Symrise Aktie wird aktuell mit einem Minus von -1,54 % und einem Kurs von 94,80EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Georgina Fraser

Analysiertes Unternehmen: SYMRISE AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 97

Kursziel alt: 115

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m