Feuerwehrmann stirbt beim Löschen brennender Autos in Frankreich

PARIS (dpa-AFX) - Beim Löschen brennender Autos im Pariser Vorort Saint-Denis ist ein 24 Jahre alter Feuerwehrmann ums Leben gekommen. Trotz des schnellen Eingreifens seiner Kameraden sei der Mann in der Nacht zum Montag gestorben, teilte Innenminister Gérald Darmanin über Twitter mit. Der Brand war in einer Tiefgarage ausgebrochen. Ob er direkt mit den jüngsten Unruhen in Frankreich in Zusammenhang stand, sagte der Minister nicht. Allerdings wurden im Zuge der Krawalle zuletzt jede Nacht Hunderte Autos in Brand gesetzt. Wie die Zeitung "Le Parisien" berichtete, erlitt der junge Feuerwehrmann einen Herzinfarkt.

Seit dem Tod des 17-Jährigen Nahel durch eine Polizeikugel bei einer Verkehrskontrolle am vergangenen Dienstag wird Frankreich von massiven Krawallen erschüttert. Wiederholt kam es zu Plünderungen, Brandanschlägen und gewaltsamen Konfrontationen zwischen Polizisten und Randalierern./evs/DP/men