FreeMove Alliance ernennt neue General Managerin

Frau Avdagic Tisljar wird die FreeMove Alliance mit Blick auf eine zukunftsorientierte Ausrichtung und einen koordinierten Ansatz fortführen. Ihre Hauptziele in ihrer neuen Rolle sind, Innovationen voranzutreiben, intensiven Kontakt mit Kunden und Partnern zu pflegen und den Erfolg der kürzlich eingeführten Dienste von FreeMove sicherzustellen. Dazu gehören die Entwicklung eines gemeinsamen Ansatzes für 5G-Campus-Netzwerke sowie die Kollaborations- und Kommunikationsdienste. Im Jahr 2022 führte die Allianz nach der erfolgreichen Integration von ITSM-Funktionen in ihren Mobilitätsdienst auch ihre Fleet-Management-Automatisierungslösung ein.

„Es freut mich sehr, die Leitung gerade in einer so spannenden Zeit für FreeMove zu übernehmen. Ich möchte mich den Aufsichts- und Managementvorständen von FreeMove anschließen und meinem Vorgänger Lazaro Fernandez für seine herausragende Leistung, operative Exzellenz, und großes Engagement für die Verbesserung und Weiterentwicklung von FreeMove danken", sagt Frau Avdagic Tisljar. „Während seiner Amtszeit wurde das Servicemodell von FreeMove kontinuierlich weiterentwickelt, um den sich verändernden Bedürfnissen der Kunden gerecht zu werden. Die konsequente Kundenorientierung wird auch mein Fokus für die Zukunft."

„FreeMove bietet mit einer gemeinsamen Präsenz in mehr als 100 Ländern unseren multinationalen Kunden den Vorteil eines vertrauenswürdigen und kooperativen Netzwerks nationaler Anbieter an, die alle ein beispielhaftes Engagement für Servicequalität besitzen", fügt Lazaro Fernandez hinzu. „Ich bin stolz, an der Spitze einer so einzigartigen Organisation im Telekommunikationsmarkt gestanden zu haben, und bin überzeugt, dass meine Nachfolgerin FreeMove mit ihrer geschätzten Expertise erfolgreich weiterführen wird."

Frau Avdagic Tisljar tritt heute ihre neue Rolle an und war zuvor Leiterin Service Management International bei der Deutschen Telekom. Zu ihren jüngsten Aufgaben gehörten das E2E-Management internationaler Geschäfte, die Leitung der IT-Plattformentwicklung für die Prozessautomatisierung und die Bereitstellung hervorragender Kundenerlebnisse. Sie ist eine hochqualifizierte internationale Führungskraft, die in verschiedenen kaufmännischen Führungspositionen bei der Deutschen Telekom, ihrer kroatischen Tochtergesellschaft Hrvatski Telekom sowie der Unternehmensberatung Deloitte gearbeitet hat.

Frau Avdagic Tisljar wird gegenüber dem Aufsichtsrat der FreeMove Alliance rechenschaftspflichtig sein, der sich aus Martin Knauer (Deutsche Telekom), Valérie Cussac (Orange), Antonio Morabito (TIM) und Pernilla Wikman (Telia) zusammensetzt. Sie wird die fünfte General Managerin von FreeMove und tritt die Nachfolge von Lazaro Fernandez (Orange) an, der diese Rolle in den letzten fünf Jahren erfolgreich innehatte. Herr Fernandez wird seine Karriere im Transformationsbereich innerhalb der Orange Group fortsetzen.



Die FreeMove Alliance wurde 2003 als Mobilfunkallianz zwischen Deutsche Telekom, Orange, TIM und Telia gegründet. Sie dient als Mobilservice-Procurement-Hub, und hilft den 500 führenden multinationalen Unternehmen in Europa dabei, ihre Investitionen in mobile Konnektivität zu optimieren, indem sie globalen Zugang zu den zuverlässigsten Netzwerken über einen zentralen Managementpunkt bietet. FreeMove fördert die Möglichkeiten der globalen Mobilität durch die effiziente Zusammenarbeit zwischen multinationalen Unternehmen und lokalen Betreibern. Die Allianz bietet erstklassige Konnektivität in 90% ihrer Präsenz durch die preisgekrönten Netzwerke ihrer Mitglieder an, sowie optimierte kommerzielle Vereinbarungen, dedizierte Kundenbetreuung und Mehrwertdienste in mehr als 100 Ländern.

