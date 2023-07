Vor allem die großen Tech-Aktien aus dem Nasdaq 100 waren die großen Gewinner des ersten Halnjahres - geht das in der zweiten Jahreshälfte so weiter? Eher unwahrscheinlich. Denn die Nasdaq-Rally basiert auf dem Hype um sieben vermeintlichen KI-Akien - und die KI-Blase folgt dem Motto, das immer wieder scheitert, aber an das dennoch immer geglaubt wird: "diesmal ist alles anders". Aber was genau ist anders? Im Juli kommen die Zahlen der großen Nasdaq-Player - und dann müssen diese zeigen, dass mit KI bereits Geld verdient wird - oder das sehr bald passiert. Für das 2. Halbjahr mitentscheidend für die Märkte: wie entwickelt sich die US-Wirtschaft nach den zuletzt überraschend starken Wirtschaftsdaten? Hier dürfte es vor allem der US-Konsument sein, dem die Puste ausgeht..

1. Kann Joe Biden die USA wirklich vor einer Rezession bewahren?

2. S&P 500, Nasdaq, Dax 40: Ansturm auf Aktien, ist jetzt jeder dabei?

