Bitcoin: "Anleger im ETF-Fieber"! Werden Risiken ausgeblendet?

Auch die DZ Bank sieht das "Interesse etablierter traditioneller Finanzinstitute an Kryptowährungen" als Grund für die jüngste Rallye. Gleichzeitig warnt DZ-Bank-Analyst Marcel Heinrichsmeier in einer am Montag veröffentlichten Analyse, dass "die Anträge für Bitcoin-Spot-ETFs noch nicht genehmigt und Erfolge keineswegs sicher sind. Auch die beiden SEC-Klagen gegen Binance & Coinbase hängen weiterhin wie ein Damoklesschwert über dem Kryptomarkt und bergen die Gefahr von Rückschlägen."

Timo Emden warnt ebenfalls, dass derzeit "Regulierungssorgen zunächst aus den Augen und damit aus dem Sinn der Börsianer" seien.

Die Marktkapitalisierung aller 26.117 Kryptowährungen weltweit stieg derweil laut CoinMarketCap auf 1,21 Billionen US-Dollar. Erstmals seit rund zwei Jahren "hat Bitcoin damit wieder einen Anteil von rund 50 Prozent an der Marktkapitalisierung des gesamten Kryptomarkts", so die DZ Bank.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Zentralredaktion

