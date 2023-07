DAX startet stabil ins zweite Halbjahr

Nachdem der Deutsche Aktienindex bis zum vorletzten Tag des ersten Halbjahres 2023 rund 15 Prozent zugelegt hatte, wollte am Freitag so manch ein institutioneller Investor seine Kundenportfolios wohl noch ein wenig aufpolieren. Das sogenannte Window Dressing führte den DAX wie an einer Schnur gezogen zum Wochenschluss wieder zurück über die 16.000 Punkte und machte aus den 15 dann 16 Prozent Plus in der ersten Jahreshälfte. Mit seit Samstag nun 25 Jahren auf dem Buckel geht es für den Index nun hauptsächlich darum, die Gewinne aus der ersten Jahreshälfte zu verteidigen.

Wir stellen den Marktkommentar von Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege bei Robomarkets, vor.