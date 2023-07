Unglaublich – exklusive Analysen

Exklusiv

Zumindest zu Wochenbeginn zeigten die Märkte eindeutig Richtung Süden, insofern interessierte uns, was die Finanzmagazine in einer solchen Situation raten. Heiße Aktien waren dieses Mal nicht dabei! Sondern ganz einfach: „Mach’s wie die Besten“, so der Rat von Focus Money: „Ein Dutzend Profitipps für Ihr Depot“ heißt es dazu. Immerhin hat es unter die Gurus auch eine Frau aufs Titelbild geschafft: Catherine Yeung wird von Jens Erhardt, Hendrik Leber und Stefan Freytag umrahmt. Börse Online kontert mit einer „unglaublichen Analyse: Bringen diese Aktien 500%?“ Typisch Börse, das weiß man immer erst hinterher. Der Aktionär kommt in roter Aufmachung daher mit einer zu einem Herzen gefalteten Dollarnote im Mittelpunkt. Verstanden haben wir die Idee dahinter nicht wirklich, umringt wird das Herzchen von Sprüchen wie „30.000 Dollar. Der Bitcoin hat sich seit Januar verdoppelt. Lohnt jetzt der Einstieg“, oder „Favoriten für das zweite Halbjahr“. Wem das alles zu oberflächlich ist, dem bietet Euro am Sonntag „die exklusiven Analysen“ an, nämlich zu „Dax, Dow, NASDAQ und Gold“. „Die Aussichten bis Jahresende“ gibts dann noch inklusive!