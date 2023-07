Globaler Telematikmarkt für Elektrofahrzeuge (Global Electric Vehicle Telematics Market) wird bis 2031 177,8 Mrd. USD übersteigen | Growth Market Reports

PUNE, Indien, 3. Juli 2023 /PRNewswire/ -- Laut einer aktuellen Marktstudie der Growth Market Reports mit dem Titel „ Global Electric Vehicle Telematics Market Segments - by Type, Vehicle Type, Application, and Region: Size, Share, Trends and Opportunity Analysis, 2023-2031 " (Globaler Telematikmarkt für Elektrofahrzeuge - nach Typ, Fahrzeugtyp, Anwendung und Region: Größe, Anteil, Trends und Chancenanalyse, 2023-2031) belief sich die Marktgröße im Jahr 2022 auf 13,2 Mrd. USD und wird bis 2031 voraussichtlich 177,8 Mrd. USD mit einer CAGR von 33,5 % übersteigen.

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer