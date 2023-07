94 Prozent der Online Shops in Deutschland von Betrug betroffen / 20 Prozent mit Schäden von über 100.000 Euro

- 62 Prozent der E-Commerce Unternehmen an, dass der Betrug weiter ansteigt

- Identitätsbetrug ist häufigste Betrugsform

- Hohe finanzielle Schäden für die Online-Shops



In Deutschland wurden 94 Prozent der Online-Shops schon einmal mit Betrug oder

Betrugsversuchen konfrontiert (Österreich: 64 Prozent; Schweiz 86 Prozent). Eine

aktuelle CRIF-Umfrage zeigt, dass der Online-Betrug in der DACH-Region seit

Jahren auf einem konstant sehr hohen Niveau liegt. Denn: Betrachtet man die

Entwicklung in den letzten 12 Monaten, so haben für insgesamt 62 Prozent der

befragten deutschen E-Commerce Unternehmen die Betrugsrisiken noch einmal

zugenommen. Für 35 Prozent der Shops ist die Entwicklung der Betrugsfälle in

Deutschland auf hohem Niveau gleichgeblieben; lediglich drei Prozent verzeichnen

weniger Betrugsfälle als im Vorjahr. So lauten die zentralen Ergebnisse der

Umfrage "Betrug im E-Commerce" des Informationsdienstleisters CRIF, der in der

DACH-Region insgesamt knapp 230 Online-Shops befragt hat.