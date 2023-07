AI.SUMMIT 2023 in Hamburg KI-Leuchtturm mit internationaler Strahlkraft (FOTO)

Hamburg (ots) - Am 29. Juni war die Hansestadt für einen Tag der Treffpunkt für

Künstliche Intelligenz (KI) bzw. Artificial Intelligence (AI) in Deutschland.

Auf dem hochkarätig besetzten und komplett ausgebuchten AI.SUMMIT 2023

(https://ai.hamburg/ai-summit-2023/) kamen unter dem Motto "Breaking Boundaries:

AI Trends, Innovations and Use Cases" bereits zum zweiten Mal internationale KI-

Expertinnen und Experten, Unternehmerinnen und Unternehmer, Corporates,

Investoren und Start-ups im frisch sanierten Kongresszentrum CCH zusammen, um

über die neuesten Trends und Anwendungsfälle zu diskutieren. Als Partner der

parallel stattfindenden Blockchance-Konferenz zog der von Petra Vorsteher und

Ragnar Kruse von der Organisation AI.HAMBURG ins Leben gerufene AI.SUMMIT

zwischen 600 bis 1000 Interessierte an. Das Event wurde auch online übertragen.



KI ist für den breiten Einsatz gerüstet