Jetzt bestellen Der neue PEUGEOT E-308* (FOTO)

Rüsselsheim am Main (ots) - * Energieverbrauch für PEUGEOT E-308 mit

Elektromotor 115 kW (156 PS): 15,5( 1) - 15,0( 1) (kombiniert) ; CO2-Emissionen

in g/km kombiniert 0( 1)



Der neue PEUGEOT 308 ist eines der beliebtesten Modelle im C-Segment. Jetzt ist

auch die vollelektrische Version bestellbar: der neue PEUGEOT E-308*. Der

PEUGEOT E-308* ist mit einem markanten Design, dem PEUGEOT i-Cockpit® sowie

neuesten Fahrerassistenzsystemen und modernsten Motorisierungen ausgestattet.

Der neue PEUGEOT E-308* ist ab 44.000 Euro UVP in der Ausstattungsvariante

Allure erhältlich.