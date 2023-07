JPMORGAN stuft ASTRAZENECA auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Astrazeneca auf "Overweight" mit einem Kursziel von 14000 Pence belassen. Dato-DXd habe in einer Phase-III-Studie bei einer bestimmten Lungenkrebsform das Progressionsfreie Überleben (PFS) der Probanden signifikant erhöht, schrieb Analyst James Gordon in einer am Montag vorliegenden Studie. Die zurückhaltende qualitative Einordnung im Studienkommentar könnte allerdings die Begeisterung wieder etwas schmälern. So sei der PFS-Vorteil nicht als "stark" oder "klinisch bedeutend" beschrieben worden./ag/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 03.07.2023 / 08:10 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.07.2023 / 08:26 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die AstraZeneca Aktie wird aktuell mit einem Minus von -6,50 % und einem Kurs von 123,8EUR gehandelt.