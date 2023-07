Dr. Frank Bredl ist neuer Geschäftsführer der PARI GmbH (FOTO)

Starnberg (ots) - Zum 1. Juli 2023 übernimmt Dr. Frank Bredl die

Geschäftsführung der PARI GmbH von Jürgen Müller. Jürgen Müller leitet weiterhin

die Geschäfte der PARI tec und PARI Medical Holding als Geschäftsführer.



Dr. Bredl hat Kommunikationswissenschaften, Wirtschaftspolitik und Psychologie

studiert. Er ist seit November 2022 als Vice President Marketing und Corporate

Communication bei PARI. Vor seinem Wechsel zu PARI war Dr. Bredl in

verschiedenen Marketing- und Vertriebsfunktionen bei AstraZeneca und Bayer in

Deutschland und den USA tätig.





Arne W. Dirks, CEO der PARI-Unternehmensgruppe, freut sich auf die weitereZusammenarbeit: "Dr. Bredl konnte bereits in der kurzen Zeit seinerUnternehmenszugehörigkeit wichtige Impulse setzen. Ich bin überzeugt, dass erdie PARI GmbH erfolgreich in die Zukunft führen und neue Wachstumsmöglichkeitenidentifizieren wird.""Ich freue mich auf meine neue Aufgabe. PARI Produkte genießen das Vertrauen vonÄrzten, Apothekern und Patienten weltweit. Damit das so bleibt, müssen wir unserPortfolio im Sinne der Bedürfnisse unserer Kunden weiterentwickeln", so Dr.Bredl bei der Übergabe der Geschäfte der PARI GmbH. Dabei wolle er besonderenFokus auf Themen wie Nachhaltigkeit, Digitalisierung und eCommerce legen, so Dr.Bredl weiter.Über PARIPARI ist als Hersteller von Medizinprodukten mit dem SchwerpunktInhalationsgeräte seit vielen Jahrzehnten die Marke des Vertrauens für Ärzte,Apotheken und Patienten und marktführend in Deutschland, sowie im BereichMukoviszidose weltweit.PARI wurde 1906 in Wuppertal gegründet und hat heute seinen Sitz in Starnberg.Seit jeher unabhängig und in privater Hand ist die PARI-Unternehmensgruppe unterdem Dach der PARI Medical Holding GmbH mit CEO Arne W. Dirks in mehrerenTochtergesellschaften organisiert:- PARI GmbH (Starnberg), Dr. Frank Bredl- PARI Pharma GmbH (Gräfelfing und Gilching), Dr. Stefan Seemann- PARI tec GmbH (Weilheim), Jürgen Müller- PARI Respiratory Equipment Inc. (PRE), Richmond (Virginia), Geoff HunzikerDazu kommen internationale Niederlassungen und ein weltweitesDistributionsnetzwerk.Die rund 650 Mitarbeiter und das seit vielen Jahren stabile Management blickenauf die Erfahrung von über 100 Jahren Firmengeschichte zurück. So verbinden sichTradition und Innovation zu durchdachten und wirkungsvollen Produktlinien mitbestem Ruf. Klinisch erprobte, in zahlreichen Zulassungsstudien eingesetzte undbewährte Vernebler und Inhalationsgeräte mit nachgewiesener Performance und inDeutschland hergestellt überzeugen seit Jahrzehnten medizinische Fachkreise undAnwender.Zu den bekanntesten Produkten zählen der PARI BOY®, der vielfach als Synonym fürdie Inhalationstherapie gilt und seit über 50 Jahren in der 8. Generation amMarkt ist, sowie der eFlow® rapid Vernebler auf Basis derSchwingmembran-Technologie, ergänzt um zahlreiche medikamentenspezifischeAnwendungsmöglichkeiten in respiratorischen Krankheiten.