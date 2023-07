Eat the Ball wird zu Bake the Shape (FOTO)

Wien (ots) - Das oberösterreichische Unternehmen produziert längst nicht mehr

nur Backwaren in Ballformen. Mittlerweile wird mittels innovativem Backverfahren

Gebäck und Kuchen in elf Formen und fünf verschiedenen Teigsorten hergestellt.

Deshalb ist es Zeit für einen frischen Namen: Ab sofort läuft die Produktion und

der Vertrieb unter der Marke "Bake the Shape". Mit diesem spricht das

Unternehmen nun neue Konsument:innen an und konzentriert sich auf die

Erweiterung des Produktsortiments.



Felix Thun-Hohenstein, Geschäftsführer der Bake the Shape GmbH, sieht eine

vielversprechende Zukunft für das Unternehmen: " Wir schöpfen das kreative

Potenzial unserer Mitarbeiter:innen, Partner:innen sowie des patentierten

Backverfahrens voll aus und sind kontinuierlich auf der Suche nach anregenden

Produktinnovationen. Durch diesen intensiven Gedanken der stetigen Verbesserung

- gepaart mit qualitativ hochwertiger Abwechslung made in Austria - bringen wir

Schwung in den individuellen Snack-Alltag unserer Kund:innen ".





Pikante und süße Snacks in elf verschiedenen FormenMit kreativem Gebäck und Kuchen im 3-D-Format sorgt Bake the Shape für guteLaune und Abwechslung am Frühstückstisch sowie unterwegs. Dabei können dieBackwaren individuell eingesetzt werden: als Beilage, Burger-Bun, Sandwich oderDessert, mit oder ohne Füllung. 97 Prozent der Zutaten kommen aus Österreich,die meisten sogar aus einem Umkreis von nur 45 Kilometern.Das Briochegebäck und die verschiedenen Kuchen sind für Familien und Kinderbesonders ansprechend. Die Dessertvariationen zeichnen sich durch dieindividuellen Formen aus, die je nach Saison unterschiedlich ausfallen. Aberauch durch die verschiedenen Teigsorten: Vom klassischen Brioche-Teig, über dieDinkel-Joghurt-Rührmasse, bis hin zur original Sacher-Rezeptur gibt es einebreite Auswahl für jeden Geschmack. Einige der Brioche- und Weizen-Produkte sinddarüber hinaus mit einer Nuss-Nougat-Füllung verfeinert.Gebäck mit Vitamin D angereichter Backhefe für gesundheitsbewussteGenießer:innen: Backwaren in archaischer Ährenform liefern durch hochqualitativeInhaltsstoffe beinahe alles, was der Körper braucht. Neben der klassischenRezeptur ORIGINAL ist das Korngebäck auch mit Vitamin D angereicherter Backhefeinklusive Weizen , Dinkel und Roggen erhältlich.Sportfans können sich weiterhin an den Ballformen erfreuen: Gebäck in der Formeines American Football, Fußball oder eines Hockey Pucks ist perfekt als Snackam Rande des Spielfeldes geeignet. Dieses ist in der ORIGINAL Weizenrezeptur undder Vitamin D-Rezeptur erhältlich. Der beliebte American Football ist auch ineiner Nuss-Nougat boosted Variante verfügbar.Kreative Vielfalt und langanhaltende Frische durch innovative TechnikDurch das innovative Backverfahren pro.ferment.iced® wird bei Bake the ShapeGebäck in außergewöhnlichen 3D-Formen hergestellt, dabei werden die Zutaten beiniedrigen Temperaturen umgesetzt und gebacken. Diese Art der Herstellung istnicht nur besonders schonend, sondern sorgt auch dafür, dass die Produkte längerfrisch bleiben.Genuss für unterwegs und am Frühstückstisch: Die tiefgefrorenen Backwaren tauenin der Mikrowelle oder dem Ofen in nur wenigen Minuten, bei Zimmertemperaturganz von selbst in weniger als zwei Stunden auf. Dabei bleiben sie trotzdemsaftig und bei richtiger Lagerung bis zu drei Tagen frisch.Von dem innovativen Herstellungsverfahren und der Produktvielfalt können nichtnur Endkonsument:innen, sondern auch Unternehmen profitieren. Denn Bake theShape bietet die Möglichkeit, personalisierte 3D-Formen, Beschriftung,Backmischungen und Befüllungen individuell anzufertigen: Sei es fürSportvereine, die ihr Logo auf einem Fußball-Brötchen verewigen wollen, oderUnternehmen, die ihren Mitarbeiter:innen einen ansprechenden Snack in derMittagspause bieten möchten. Auch hier sind den Gestaltungsmöglichkeiten keineGrenzen gesetzt.Über Bake the ShapeBake the Shape ist ein oberösterreichischer Hersteller kreativer und köstlicherBackwaren mit Sitz in Asten bei Linz. Durch sein innovatives Backverfahrenpro.ferment.iced® hat Bake the Shape die Möglichkeit, Gebäck und Kuchen inbeinahe jeder erdenklichen Form herzustellen, dabei legt das Unternehmen größtenFokus auf hochwertige Qualität made in Austria. Ausgewählte Produkte sindsaisonal im österreichischen Lebensmittel-Einzelhandel erhältlich, aktuell läufteine Aktion bei Unimarkt.