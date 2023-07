Allianz Trade Studie Fluggesellschaften erholen sich - Höhenflug wird von Kapazitäten gebremst

Hamburg (ots) -



- Ich heb' ab: Nachfrage nach Flugreisen steigt 2023 im Vergleich zum Vorjahr

deutlich - trotz Inflation

- Gewinner: Airlines dürften früher als erwartet in die Gewinnzone zurückkehren,

Margen erholen sich

- Flaschenhals: Knappe Kapazitäten bremsen Höhenflug, Fliegen dürfte erst mal

teuer bleiben



Campst du noch oder fliegst du schon wieder? Die Nachfrage nach Flugreisen war

mit der Corona-Pandemie und steigenden Ticketpreise empfindlich eingebrochen.

Nun steigt sie trotz Inflation deutlich an und nähert sich sukzessive dem Niveau

von vor der Pandemie an. Durch steigende Flugpreise und sinkende Betriebskosten

durch niedrigere Kerosinpreise erreichen Fluggesellschaften wieder die

Gewinnzone, so die aktuelle Studie des weltweit führenden Kreditversicherers

Allianz Trade.