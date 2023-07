5 Tipps für ein erfolgreiches Anforderungsmanagement und beschleunigte Entwicklungsprojekte (FOTO)

Kaiserslautern (ots) - Dass Projekte in Unternehmen scheitern oder nur unter

großem Ressourcenaufwand abgeschlossen werden können, hat die

unterschiedlichsten Gründe - die Verantwortung liegt jedoch fast immer bei den

Firmen selbst, ließe sich ihr Scheitern doch mithilfe eines durchdachten

Anforderungsmanagements in den meisten Fällen verhindern. Als Geschäftsführer

der OSSENO Software GmbH unterstützt Dr. Sebastian Adam seine Kunden dabei, das

Anforderungsmanagement zu professionalisieren und dadurch

Produktentwicklungsprozesse zu verschlanken. Welche fünf Tipps hierbei besonders

wichtig sind, verrät er im folgenden Ratgeber.



Wo an komplexen Projekten und Produkten gearbeitet wird, sind eine Vielzahl von

Anforderungen von vielen verschiedenen Beteiligten die Regel. Umso wichtiger ist

es, effiziente und funktionierende Prozesse für die Handhabung dieser

Anforderung zu implementieren. "Ohne angemessenes Anforderungsmanagement

verpufft ein beträchtlicher Teil der Arbeitsleistung in Koordinationsprozessen,

überflüssigen Fehlern oder redundanten Meetings. Durch die Implementierung

geeigneter Abläufe können daher erhebliche Zeit- und Kosteneinsparungen in

Projekten erzielt werden", so Dr. Sebastian Adam und Account Manager Lukas

Schönberger von der OSSENO Software GmbH.