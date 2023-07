"Jede mögliche Schwäche kaufen" – Goldmänner nennen indische Multibagger

Indische Aktien befinden sich bereits im Höhenflug. Die indischen Benchmark-Indizes BSE Sensex und Nifty 50 haben nach Angaben von Refinitiv am Freitag neue Rekordstände erreicht. "Die Bewertungen sind teuer, das steht fest", so Koul. "Aber wir trösten uns mit der Tatsache, dass die Fundamentaldaten so stark sind und die Makrodaten sehr stabil aussehen. Die Gewinne sind im ersten Quartal um 15 Prozent und mehr gestiegen. Die Zahlen sind ziemlich stark."

Für Investoren sei es an der Zeit, wieder auf Indien zu wetten, sagte Sunil Koul, Vizepräsident für Portfoliostrategie im asiatisch-pazifischen Raum bei Goldman Sachs, am Freitag in der CNBC-Sendung "Street Signs Asia". Und weiter: "Das Interesse, das wir vor allem von globalen Anlegern sehen, ist überragend."

Der Goldmann rät Anlegern, "jede mögliche Schwäche zu kaufen". "Ich denke, man kann immer noch einige gute Qualitätsunternehmen zu vernünftigen Bewertungen finden." Historisch gesehen habe Indien zudem eine "sehr starke" Erfolgsbilanz bei der Erzielung von Renditen, so Koul. So hätten indische Aktien in den letzten 20 Jahren eine jährliche Gesamtrendite von 16 Prozent in lokaler Währung und 13 Prozent in US-Dollar eingefahren. Das sei doppelt so hoch wie die Rendite der anderen Schwellenländer, so der Analyst.

Indien sei daher "der fruchtbarste Boden für die Aktienauswahl" und biete außerdem einen hohen Anteil an "Mulitbagger-Aktien". Koul wette derzeit vor allem auf Bank-Aktien: "Banken sind der einzige Sektor, der noch zu Bewertungen aus der Mitte des Zyklus gehandelt wird." Goldman Sachs untersuchte 25 indische Large-Cap-Aktien, um diejenigen mit einem attraktiven Wachstums- und Bewertungsprofil zu finden. Vier Banken erfüllen die Kriterien: HDFC Bank, ICICI Bank, State Bank of India und Kotak Mahindra Bank. Die Aktien der HDFC Bank und der ICICI Bank werden in den USA gehandelt.

Laut Prognosen von S&P Global und Morgan Stanley vom vergangenen Dezember werde Indien Japan und Deutschland überholen und bis zum Ende des Jahrzehnts zur drittgrößten Volkswirtschaft der Welt aufsteigen.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Zentralredaktion