Tesla-Auslieferungen überzeugen - Aktie vor Mehrmonatshoch

(neu: Mehr Stimmen und Details, Kurs aktualisiert.)

NEW YORK (dpa-AFX) - Tesla profitiert am Montag im vorbörslichen US-Handel von überraschend starken Eckdaten zum zweiten Quartal. Der US-Elektrofahrzeugbauer hat im abgelaufenen Jahresviertel knapp 480 000 Autos produziert und gut 466 000 Stück ausgeliefert, was die Erwartungen von Analysten bei beiden Kennziffern deutlich übertroffen hat. Bei den Auslieferungen erzielte Tesla sogar einen Rekord.

Die Tesla-Aktien kletterten daraufhin zu Wochenbeginn an der Nasdaq vorbörslich im Vergleich zum Schlusskurs am Freitag um rund 6,3 Prozent auf 278,20 US-Dollar nach oben. Damit würden sie im Haupthandel das jüngst erreichte Mehrmonatshoch bei knapp 277 Dollar übertreffen und ihre Erholung seit Jahresbeginn fortsetzen. Im laufenden Jahr hat Tesla seinen Börsenwert bereits mehr als verdoppelt.