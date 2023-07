UBS stuft NIKE INC auf 'Buy'

==== Nur Ana ====ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Nike nach Zahlen von 145 auf 150 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Im vierten Geschäftsquartal habe es von dem Sportartikelkonzern nur wenig Überraschendes gegeben, schrieb Analyst Jay Sole in einer am Montag vorliegenden Studie. Da nun das neue Geschäftsjahr beginnt, orientiert sich sein Bewertungsmodell fortan an einem Zeitrahmen bis 2026./tih/glVeröffentlichung der Original-Studie: 30.06.2023 / 08:45 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.06.2023 / 08:45 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Nike (B) Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,55 % und einem Kurs von 101,8EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Jay Sole

Analysiertes Unternehmen: NIKE INC

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 150

Kursziel alt: 145

Währung: USD

Zeitrahmen: 12m