forsa-Studie im Auftrag von Tresorit zeigt Großes Potenzial für Effizienzgewinn durch E-Signaturen in deutschen Unternehmen (FOTO)

Zürich (ots) - Im Rahmen der Business-to-Business Umfrage hat forsa das

Nutzerverhalten, das Verständnis über und die Bedeutung von E-Signaturen in

deutschen Unternehmen untersucht. Das Ergebnis: Für eine Vielzahl von Nutzern

und Anwendungsfällen besteht enormes Potenzial. Angefangen beim

Versicherungsabschluss über Arbeitsverträge bis zu Kaufangeboten - die Nutzung

von elektronischen Unterschriften sorgt für effiziente Prozesse.



Während Corona kommunizierten die gängigen Anbieter eine boomende Nachfrage nach

elektronischen Signaturen. Das vielbesprochene papierlose Büro schien Realität

zu werden. Die aktuelle Studie "E-Signature" von Forsa im Auftrag der

Verschlüsselungs- und Datenaustauschexperten von Tresorit zeigt nun, dass die

E-Signatur in deutschen Büros nach wie vor keine Normalität ist. Unternehmen,

die E-Sign-Lösungen nutzen oder in Zukunft anschaffen möchten, gaben als

wichtigsten Grund dafür an, dass elektronische Unterschriften rechtsgültig (92

Prozent) sein müssen. An der Business-to-Business-Umfrage nahmen 100 Entscheider

mit Verantwortung für IT- und Datensicherheit sowie Geschäftsführer von

Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen ab 50 Mitarbeitern aus Deutschland

teil.