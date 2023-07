Wirtschaft Deutschlands Stromimporte seit AKW-Aus deutlich gestiegen

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Deutschland importiert seit dem Abschalten der Kernkraftwerke Mitte April deutlich mehr Strom aus dem Ausland. Das berichtet die "Bild" unter Berufung auf Zahlen des Bundeswirtschaftsministeriums.



Danach wurde zwischen dem 1. Januar 2023 und dem 12. Juni 2023 an 70 der 163 Tage Strom importiert, was einer Quote von 43 Prozent entspricht (Strommenge: 8657 Gigawattstunden). Vor dem AKW-Aus (1. Januar 2023 bis 16. April 2023) wurde Strom an 23 der 106 Tage aus dem Ausland eingekauft. Das entspricht einer Quote von 22 Prozent.