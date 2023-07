Berenberg belässt Allianz SE auf 'Buy' - Ziel 309 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Allianz nach einer Investorenveranstaltung auf "Buy" mit einem Kursziel von 309 Euro belassen. Der Versicherer sei eine gut geölte Maschine, titelte Analyst Michael Huttner in einer am Montag vorliegenden Studie. Er verwies dabei auf den Umstand, dass jede der drei Sparten eine sehr hohe technische Rentabilität und eine hohe Eigenkapitalrendite aufweist./edh/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.06.2023 / 16:04 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Die Allianz Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,56 % und einem Kurs von 214,7EUR gehandelt.



Rating: Buy

Analyst: Berenberg Bank

Kursziel: 309 Euro