München (ots) - Mit dem provokanten Kreativ-Slogan "I AM BEAUTIFUL" machtMcDonald's Deutschland seine Verpackungen zu den Stars der neuen "BetterM"-Kampagne und ruft zur Wertschätzung von Ressourcen sowie zum Schließen vonWertstoffkreisläufen auf.Mit dem Claim "Es braucht nicht viel. Es braucht viele." startet McDonald's diebisher größte Werbekampagne in Deutschland, in der nicht die Produkte, sondernderen leeren Verpackungen im Fokus stehen. Getränkebecher, Pommesbox & Co.werden so selbst zu Nachhaltigkeits-Botschaftern und erklären in denKampagnen-Motiven, warum sie "beautiful" und mehr als "nur Müll" sind - nämlichwertvolle Rohstoffe. Mit den aufmerksamkeitsstarken Motiven im OOH- undDigitalbereich sowie in den Restaurants ruft der Systemgastronom seine Gästedazu auf, Ressourcen noch mehr wertzuschätzen, indem Verpackungen nach Gebrauchordnungsgemäß weggeworfen werden. Denn nur wenn sie richtig entsorgt werden,können sie als Wertstoffe in den Kreislauf zurückgeführt werden: So werden dieleeren McDonald's Getränkebecher in den Restaurants beispielsweise separatgesammelt und zu Papier für Happy Meal® Bücher verarbeitet. Grundlage für dieRecyclingfähigkeit der Verpackungen sind u. a. die verschiedenenVerpackungsoptimierungen, die der Systemgastronom in den letzten Jahrenvorgenommen hat. "Mit dieser Kampagne machen wir nun unsere leeren Verpackungenzu Werbestars und weisen damit plakativ darauf hin, wie schön diese sein können,wenn aus ihnen durch eine ordnungsgemäße Entsorgung wieder etwas Neues entstehenkann", so Tomasz Debowski, Marketingvorstand von McDonald's Deutschland. "Wirsind überzeugt davon, dass wenn wir alle unsere Ressourcen ein wenig mehrwertschätzen, wir gemeinsam einen echten Unterschied machen können. Denn oftbraucht es nicht viel. Es braucht nur viele". In den kommenden Wochen folgenweitere Aktivierungen, die den Mediamix komplettieren und die Botschaft derKampagne gemeinsam mit prominenter Unterstützung transportieren.Offener Dialog rund um die Verpackungslösungen der ZukunftAls Marktführer der Systemgastronomie mit ca. 1.450 Restaurants und rund 65.000Mitarbeiter:innen allein in Deutschland kann McDonald's einiges bewirken. Dabeiist das Unternehmen überzeugt davon, dass echter Wandel nicht im Alleingangfunktioniert. Deshalb öffnet der Systemgastronom ergänzend zur Mediakampagne eineigenes Dialog-Format mit Entscheidungsträger:innen, Expert:innen, Gästen,Partner:innen und auch Kritiker:innen - die sogenannten "Better M Talks". InBerlin und München sucht McDonald's im Juli den Dialog mit verschiedenenAkteur:innen entlang der gesamten Wertschöpfungskette, um gemeinsam und