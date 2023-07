Ungarische Weltsensation

Die künstliche Intelligenz kann die unglaubliche Menge an Informationen und Wissen im Internet in einer Geschwindigkeit verarbeiten, die für den Menschen nahezu unfassbar ist. Außerdem verfügt sie über ein umfassendes Wissen über Energydrinks - einschließlich ihrer Inhaltsstoffe, Verkaufsergebnisse, medizinischer Forschungen, Empfehlungen, des Verbraucherfeedbacks - und kann sogar die neuesten Trends und Informationen in ihre Analysen einbeziehen.

Als HELL ENERGY die KI beauftragte, einen neuen, für sie perfekten Energydrink zu entwickeln, verarbeitete die KI diese riesige Menge an Informationen, um eine Rezeptur zu entwickeln, die von ihr als die beste ermittelt wurde. KI ging nicht nur davon aus, was die Menschen von einem Energydrink erwarten, sondern die Priorität war, den besten und köstlichsten Drink zu entwickeln.

So hat KI als aktuell intelligenteste Entität der heutigen Welt die nach Ihrer Auffassung perfekte Rezeptur zusammengestellt. Unter anderem hat sie ihrem Energydrink Vitamine, Aminosäuren und Kräuter zugesetzt und auch sichergestellt, dass die lebensmittelrechtlichen Vorschriften wie die Empfehlungen der EFSA (Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit) und die NRV (Nährstoffreferenzwerte) eingehalten und optimiert werden.

KI hat drei Geschmacksvarianten kreiert und mit Hilfe der Technologie eines New Yorker Unternehmens alle drei Getränke digitalisiert, d.h. sie hat sie probiert, um dann mit Hilfe von prädiktiver Intelligenz nach der Analyse einer Fülle von Daten und Statistiken auszuwählen, welcher Geschmack am besten ankommt. Auf diese Weise entstand die wirklich einzigartige, erfrischende, fruchtige Geschmacksrichtung Tutti-frutti & Berry-blast. Es ist weltweit das erste Mal, dass künstliche Intelligenz einen derart komplexen Produktentwicklungsprozess im Bereich der Energydrinks durchgeführt hat.