Doppelte Auszeichnung Nexaro mit German Brand Award prämiert (FOTO)

Wuppertal (ots) - Mit der Nexaro Cobotic-Systemlösung, bestehend aus dem

autonomen Saugroboter Nexaro NR 1500 und der zugehörigen Softwarelösung Nexaro

HUB, tritt das Wuppertaler Technologie-Start-Up Nexaro an, um die gewerbliche

Gebäudereinigung zu revolutionieren. Nun wird Nexaro mit dem German Brand Award

ausgezeichnet, und das gleich doppelt: als "Winner" in der Kategorie "Excellent

Brands - Industry, Machines & Engineering" und als "Special Mention" in der

Kategorie "Excellent Brands - Product Brand of the Year".



"Wir freuen uns sehr über die doppelte Auszeichnung mit dem German Brand Award",

sagt Dr. Henning Hayn, General Manager von Nexaro. "Sie ist für uns

gleichermaßen Anerkennung wie auch Ansporn, unseren Weg weiter zu verfolgen. Mit

dem hohen Innovationsgrad unserer Nexaro Cobotic-Systemlösung wollen wir zu

einem Impulsgeber der Branche werden und ein langfristiger, zuverlässiger und

starker Partner für die Reinigungsunternehmen. Unser Nexaro NR 1500 und das

Nexaro HUB sind die erste ganzheitliche Lösung ihrer Art, die die Bedürfnisse

der Branche profitabel erfüllt - und sie sind zugleich eine wertvolle und

zuverlässige Unterstützung für die Reinigungskräfte."