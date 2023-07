Florian Rupp ist neuer Leiter Vertrieb im Wort & Bild Verlag (FOTO)

Baierbrunn (ots) - Der Medienmanager und gelernte Verlagskaufmann ist zuständig

Florian Rupp kommt von der Geranova Bruckmann Verlagshaus GmbH , wo erals Headof Marketing & Sales B2C tätig war. Zuvor war er sechs Jahre bei der SüddeutscheZeitung GmbH, München in wechselnden Positionen im Einsatz, zuletzt alsstellvertretender Leiter Abo-Marketing und Teamleiter Dialogmarketing. Von 2011bis 2016 arbeitete er als Marketing Manager Direktvertrieb bei der NeuePressegesellschaft mbH & Co. KG, Ulm wo er von 2009 bis 2011 bereits seineAusbildung zum Medienkaufmann Digital und Print absolviert hatte. Studiert hatFlorian Rupp Medienwirtschaft und Medienmanagement .Andreas Arntzen , Vorsitzender der Geschäftsführung des Wort & Bild Verlags:"Wir freuen uns sehr, mit Florian Rupp einen exzellenten Experten aus demMedienmarkt für diese wichtige Position gewonnen zu haben. Er wird mit seinerErfahrung und Expertise aus Tageszeitungs-, Zeitschriften- und Buchgeschäft indiesen herausfordernden Zeiten sicher neue Impulse im Vertrieb unserer Magazinesetzen können."Florian Rupp: "Gesundheit - ein wichtiges Thema, das uns alle betrifft! Der Wort& Bild Verlag gehört zu den renommiertesten Medienhäuser in Deutschland undsteht für starke und hochwertige Produkte in diesem Bereich. Deshalb freue michganz besonders, hier meine Erfahrung einbringen zu können, meine Kompetenz imGesundheitsmarkt zu erweitern und mit einem tollen und motivierten Team denVertrieb der Magazine voranzutreiben. Mich beeindruckt, mit welcher Leidenschaftmeine Kolleginnen und Kollegen hinter den Marken des Hauses stehen. Ich freuemich, ein Teil davon zu sein."Über den Wort & Bild VerlagDer Wort & Bild Verlag mit Sitz in Baierbrunn bei München ist der führendeAnbieter von Gesundheitsmedien in Deutschland. Die Marken stehen für hoheredaktionelle Qualität, seriösen und unabhängigen Journalismus sowie großeBeliebtheit bei den Nutzer:innen. Als Partner der Apotheke stehen der hohegesundheitliche Nutzwert und die fachkundige Beratung in der Apotheke immer imVordergrund. Im Wort & Bild Verlag erscheinen Apotheken Umschau , Baby undFamilie , Diabetes Ratgeber , Senioren Ratgeber , Ärztlicher Ratgeber , mediziniund HausArzt-PatientenMagazin . Aktuelle Podcast (http://www.gesundheit-hoeren.de/ ) und Videoformate erklären wichtigeGesundheitsthemen. In einer eigenen Buchreihe erscheinen Ratgeber zuGesundheits- und Ernährungsthemen. Der Verlag erreicht monatlich in Print undonline über 25 Millionen Leser:innen und Nutzer:innen.