Buy low, sell high: Jetzt wieder rein in Big Oil?

Energieaktien sind in diesem Jahr bisher um 5,7 Prozent gefallen, während der gesamte S&P 500 um über 16 Prozent zugelegt hat. Damit ist der Energie-Sektor der Sektor mit der zweitschlechtesten Wertentwicklung. So sind beispielsweise die Aktien von Chevron im bisherigen Jahresverlauf um etwa 13,5 Prozent gefallen, Halliburton-Titel fielen um 18,4 Prozent, Marathon Oil-Papiere sind um rund 18 Prozent und Pioneer Natural Resource-Aktien um elf Prozent gefallen.

Im vergangenen Jahr gehörten Öl-Aktien dagegen zu den absoluten Top-Performern. Der Energiesektor ist um 59 Prozent gestiegen, nachdem Russlands Einmarsch in der Ukraine die Rohstoffpreise in die Höhe schnellen ließ. Die Rezession in Europa, die Besorgnis über eine mögliche Rezession in den USA und die enormen Herausforderungen für die chinesische Wirtschaft im Jahr 2023 haben jedoch die zuvor gefeierten Energieaktien unter Druck gesetzt. Anleger fürchten eine schwache Nachfrage nach Öl. Die Internationale Energieagentur prognostizierte Anfang des Monats, dass die Energienachfrage in diesem Jahrzehnt kaum wachsen werde, bevor sie 2028 ihren Höhepunkt erreicht.