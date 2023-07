DAX - Ruhiger Handel vor US-Feiertag Independence Day

Zudem notiert der DAX mit dem Ausbruch nach oben auch wieder über der Ichimoku-Wolke im Tageschart und zeigt damit Stärke an. Allerdings bleibt die Lage in den Aktienmärkten weiterhin stark überkauft. Darauf deuten mehrerer Stimmungsindikatoren hin, unter anderem der Fear & Greed-Index von CNN Business. Trotz der aktuellen Euphorie am Markt sollten Long-Positionen weiterhin eng abgesichert und Short-Positionen erwogen werden.

Am heutigen Montag findet aufgrund des Feiertags Independence Day am morgigen Dienstag ein verkürzter US-Börsenhandel bis 19:00 Uhr statt. Bei den Einzelaktien stehen die Elektroautohersteller Tesla und BYD nach Zahlen zum zweiten Quartal im Fokus. Demnach lieferte Tesla angetrieben von Preissenkungen 466.140 Autos aus. Ein Anstieg von 83% im Jahresvergleich. BYD konnte mit 700.244 Fahrzeuge ausliefern, das bisher beste Quartals-Verkaufsergebnis des Unternehmens.