ZTE will eine phygitale DNA für schnellere Iteration und Innovation aufbauen und damit letztlich die Gesellschaft als Ganzes umgestalten

ZTE strebt nach konzertierten Anstrengungen für schnellere Durchbrüche in Bezug auf optimale Effizienz, verbesserte Fähigkeiten sowie intelligente und vereinfachte Anwendungen

Während des MWC Shanghai wurde ZTE-CEO Xu Ziyang bei den Asian Mobile Awards (AMO) 2022 der GSMA mit dem Outstanding Contribution to the Asia Mobile Industry Award ausgezeichnet

SHANGHAI, 3. Juli 2023 /PRNewswire/ -- Die ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), ein weltweit führender Anbieter von Informations- und Kommunikationstechnologielösungen, gab heute bekannt, dass der CEO des Unternehmens, Xu Ziyang, auf der Sitzung „Digital First Networks" und dem GTI Summit Shanghai eine Grundsatzrede hielt. In seinen Reden teilte Xu die Erkenntnisse und Praktiken von ZTE in diesem digitalen Zeitalter.

In der Sitzung „Digital First Networks" wies Herr Xu darauf hin, dass es aufgrund verschiedener Unwägbarkeiten nur ein begrenztes Zeitfenster für die digitale Transformation der Industrie geben kann. Diese Situation bringt eine größere Verantwortung und einen höheren Druck mit sich. Vor diesem Hintergrund konzentriert sich ZTE auf die grundlegenden Technologien, Infrastrukturen und Anwendungen und fördert die Integration von physischen und digitalen Bereichen, die Konvergenz von Computern und Netzwerken sowie die Steigerung der Effizienz in Produktion und Transaktionen. Auf diese Weise will das Unternehmen eine Phygital-DNA für schnellere Iteration und Innovation aufbauen und letztlich die Gesellschaft als Ganzes umgestalten.

Auf dem GTI Summit Shanghai 2023 stellte Herr Xu die Erkenntnisse und Praktiken von ZTE in der digitalen Industrie vor. Xu zufolge ist die digitale Infrastruktur in China, insbesondere die Dual-Gigabit-Netze und die Rechenleistung, inzwischen ausgereift. Um die Chancen für einen Sprung nach vorn zu nutzen, strebt ZTE nach konzertierten Anstrengungen für schnellere Durchbrüche in Bezug auf optimale Effizienz, verbesserte Fähigkeiten und intelligente und vereinfachte Anwendungen. Wie Herr Xu betonte, kann das Unternehmen nur durch das Streben nach Spitzenleistungen selbst bei der Bewältigung der schwierigsten Herausforderungen mit Vitalität wachsen.