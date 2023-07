Fusion der PSD Banken Kiel und Nord

Hamburg (ots) - Die PSD Bank Kiel und die PSD Bank Nord gehen in Zukunft gemeinsame Wege. Das beschlossen die Mitglieder beider Genossenschaftsbanken in ihren Generalversammlungen: am vergangenen Mittwoch die PSD Bank Kiel in Neumünster mit dem deutlichen Ergebnis von rund 87 % für die Verschmelzung, die PSD Bank Nord zog am Donnerstag in Bremen nach, hier gab es eine überwältigende Zustimmung von 100 % zu den Plänen.



Die fusionierte Genossenschaftsbank soll juristisch in diesem Herbst rückwirkend zum 1. Januar 2023 entstehen. Mit der Fusion entsteht eine starke genossenschaftliche Regionalbank in Norddeutschland. Das gemeinsame Institut kommt aus heutiger Sicht auf eine Bilanzsumme von rund 2,8 Milliarden Euro, betreut 122.000 Kunden und 75.000 Mitglieder. An acht Standorten mit den beiden Hauptgeschäftsstellen Hamburg und Kiel sind 255 Mitarbeiter inklusive 10 Auszubildende tätig. Der Vorstand der neuen PSD Bank Nord wird sich zusammensetzen aus Oliver Pöpplau und André Thaller in Hamburg sowie Jörg Bercher in Kiel.