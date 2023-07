International School Augsburg: Steigende Umsätze erwartet

Nach Darstellung der Analysten Cosmin Filker und Marcel Goldmann von GBC hat die International School Augsburg –ISA- gemeinnützige AG einen Kaufvertrag über 2,75 Mio. Euro für das Grundstück abgeschlossen, auf dem sich aktuell das Schulhauptgebäude befindet, wobei der Kaufpreis aus eigenen Mitteln finanziert werden soll. In der Folge senken die Analysten zwar das Kursziel, bestätigen aber das positive Votum.

Nach Analystenaussage dürfe mit dem geplanten Einzug an den neuen Standort die ISA bei den Schülerzahlen ab dem Schuljahr 2027/28 einen sprunghaften Anstieg verzeichnen. Bis dahin werde sich die Anzahl der eingeschriebenen Schüler seitwärts entwickeln. Dennoch rechne GBC angesichts einer inflationsbedingten Schulgelderhöhung für die kommenden Schuljahre mit steigenden Umsätzen. Neben Schulgelderhöhungen werde die ISA von einer Anhebung der staatlichen Förderung (Zuschüsse für Personal, Schüler, Digitalisierung, Energie etc.) profitieren. Bis zum Geschäftsjahr 2026/27 solle der Umsatz insgesamt bis auf 7,64 Mio. Euro (GJ 2021/22: 6,46 Mio. Euro) steigen. Mit dem Einzug an den neuen Standort ab dem Geschäftsjahr 2027/28 werde mit einem sprunghaften Anstieg auf über 9 Mio. Euro kalkuliert. Dennoch gehe GBC nur von einer seitwärtsgerichteten Entwicklung des Jahresüberschusses aus, was im Einklang mit den Vorgaben der Gemeinnützigkeit stehe. Im Rahmen ihres Bewertungsmodells ermittelten die Analysten einen fairen Wert von 19,50 Euro je Aktie (zuvor: 21,15 Euro) und erneuern das Rating „Kaufen“.



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 03.07.2023, 14:30 Uhr)



Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der GBC AG am 03.07.2023 um 11:11 Uhr fertiggestellt und am 03.07.2023 um 12:30 Uhr erstmals veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: http://www.more-ir.de/d/27291.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

Die International School Augsburg -ISA- gemeinnuetzige Aktie wird aktuell mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 9,20EUR gehandelt.