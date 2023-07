Wirtschaft Regierung plant 15 Milliarden Euro mehr Mittel für Deutsche Bahn

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Bundesregierung will die Deutsche Bahn in den nächsten beiden Jahren deutlich kräftiger finanziell unterstützen als bisher geplant. So will die Ampel-Koalition dem Konzern in den Jahren 2024 und 2025 insgesamt 15 Milliarden Euro extra zukommen lassen.



Die Mittel sollen dabei aus dem Klima- und Transformationsfonds (KTF) kommen, der im Bundeshaushalt angesiedelt ist. Das geht aus der Kabinettsvorlage für den neuen Bundeshaushalt hervor, über die das "Handelsblatt" (Dienstagsausgabe) berichtet. Im Entwurf für den Bundeshaushalt plant die Bundesregierung im regulären Etat mit Ausgaben für die Bahn in Höhe von zwölf Milliarden Euro.