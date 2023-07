Tausende versammeln sich weltweit für ein mehrsprachiges Internet

Universal Acceptance-Veranstaltungen in über 40 Ländern/Territorien in 22 Sprachen

LOS ANGELES, 3. Juli 2023 /PRNewswire/ -- Die Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) und die Universal Acceptance Steering Group (UASG) haben in einem heute veröffentlichten Bericht die Teilnehmerzahlen des allerersten Universal Acceptance (UA) Day veröffentlicht. Dem Bericht zufolge nahmen Tausende von Mitgliedern der weltweiten Internet-Gemeinschaft aus fünf Kontinenten an dieser Meilensteinveranstaltung teil. Der UA Day, der am 28. März 2023 stattfand und von der ICANN und der von Freiwilligen geleiteten UASG organisiert wurde, sollte lokale, regionale und globale Interessengruppen zusammenzubringen, um das Bewusstsein für UA zu schärfen und die Einführung von UA durch eine Mischung aus virtuellen, persönlichen und hybriden Informations- und Schulungsveranstaltungen zu fördern. Der UA Day war das erste Mal, dass sich eine Vielzahl von technischen und sprachlichen Gemeinschaften, Unternehmen, Regierungen und Interessenvertretern der Domain Name System (DNS)-Branche zusammenfand, um sich für UA und ein mehrsprachiges Internet auf globaler Ebene einzusetzen.

Der UA-Tag in Zahlen

Gesamtanzahl der Teilnehmer: 9,424

Eingegangene Vorschläge: 90

Abgehaltene Events: 50+

Vertretene Länder/Territorien: 40+

Vertretene Sprachen: 22 (Arabisch, Armenisch, Bengalisch, Kantonesisch, Chichewa, Chinesisch, Niederländisch, Englisch, Französisch, Deutsch, Hindi, Myanmar, Nepal, Persisch, Portugiesisch, Russisch, Singhalesisch, Spanisch, Swahili, Thailändisch, Türkisch und Urdu)

Die Hauptveranstaltung zum UA Day fand in Neu-Delhi, Indien, statt und wurde vom indischen Ministerium für Elektronik und Informationstechnologie (MeitY) über den National Internet Exchange of India (NIXI) in Zusammenarbeit mit ICANN und der UASG ausgerichtet. Dutzende weiterer Veranstaltungen wurden über einen Zeitraum von drei Monaten von Ende Februar bis Mai 2023 abgehalten, wobei die meisten Veranstaltungen am oder um den 28. März 2023 stattfanden. Die Teilnehmer kamen aus vielen Kategorien von Interessengruppen, darunter: Unternehmen, Regierungen, einschließlich Telekommunikationsregulierungsbehörden, Forschungseinrichtungen, zivilgesellschaftliche und nichtstaatliche Organisationen, einschließlich At-Large-Strukturen und Internet Society (ISOC)-Gruppen, IT-Unternehmen und Technologie-Start-ups, Telekommunikationsunternehmen, die DNS-Branche, Internetdienstleister und Hosting-Anbieter sowie Hochschulen, einschließlich Fakultäten und Studenten.