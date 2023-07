Der Markt für Software-Unternehmen, die Zusammenarbeit organisieren, hat noch viel Potenzial. Zu diesem Schluss kommen Analysten der Privatbank Berenberg in einer aktuellen Studie. Plattformen für sogenanntes Collaboration Work Management (CWM) seien nicht nur ein Post-Covid-Hype, sondern „sind hier, um zu bleiben“, schreiben sie. Unternehmen würden auch in Zukunft Produkte nachfragen, die Teams beim Zusammenarbeiten helfen und Arbeit effizienter machen.

Team-Software ist in der sich rasant verändernden Arbeitswelt ein Muss. Sowohl Start-Ups als auch große Tech-Konzerne sind auf dem Markt unterwegs. Berenberg stellt einige der spanndesten Aktien in dem Bereich vor.

Software fürs Büro Atlassian, Asana & Co.: Diese New Work-Aktien legen gerade erst los!

