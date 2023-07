Nächstes XETRA-Listing von Leverage Shares ETPs - Schwerpunkt auf Inflationsschutz

London (ots) - Leverage Shares, ein weltweit führender Anbieter von Exchange Traded Products (ETPs) und einer der größten Emittenten von Einzelaktien-ETPs in Europa mit einem Gesamtvermögen von mehr als 500 Millionen US-Dollar Assets under Management, hat eine Reihe neuer Produkte auf XETRA gelistet. Der thematische Schwerpunkt liegt auf dem Inflationsschutz durch Bonds. Leverage Shares hatte im Juni 2023 mit seinen Produkten auf globaler Ebene einen monatlichen Rekordumsatz von über 500 Millionen US-Dollar erzielt.

Die nun auch in Deutschland gelisteten Produkte von Leverage Shares umfassen Staatsanleihen, TIPS oder sehr prominenten Unternehmen als zugrundeliegende Basiswerte. Sie eröffnen Anlegern neue Möglichkeiten, ihr Portfolio auf das aktuelle Marktgeschehen hin zu optimieren, die neuen ETPs dienen der Diversifizierung und Sicherstellung von Stabilität. Im Vordergrund steht dabei die Verringerung des Gesamtrisikos im Portfolio und - angesichts steigender Volatilitäten an den Märkten - auch die Hinwendung zu stabilen Einkommensquellen. Für die notwendige Liquidität sorgt der Umstand, dass die Basistitel an den großen Börsen gehandelt und somit leicht gekauft und verkauft werden können. Dies kann für Anleger, die ihr Portfolio schnell umschichten wollen, von Vorteil sein. In London gehören einige ETPs von Leverage Shares zu den am meisten gehandelten Titel dieser Asset Klasse.