RBC stuft Tesla auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Tesla nach Produktions- und Absatzzahlen für das zweite Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 305 US-Dollar belassen. Die Auslieferungszahlen hätten seine Erwartungen weit übertroffen, schrieb Analyst Tom Narayan in einer am Montag vorliegenden Studie. Sie deuteten darauf hin, dass die Nachfrage auf dem aktuellen Preisniveau ausreiche, damit der US-Elektroautobauers seine Jahres-Absatzziele erreichen könne und somit keine weiteren Rabatte nötig seien./gl/heVeröffentlichung der Original-Studie: 03.07.2023 / 07:45 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.07.2023 / 07:45 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Tesla Aktie wird aktuell mit einem Plus von +8,22 % und einem Kurs von 283,3USD gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Tom Narayan

Analysiertes Unternehmen: Tesla

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 305

Kursziel alt: 305

Währung: USD

Zeitrahmen: 12m