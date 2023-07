Wellness-Innovations-Oscar für Fritsch am Berg

Bregenz (ots) - Hohe Auszeichnung fürs MentalSpa Resort Fritsch am Berg/Lochau

bei Bregenz



Das MentalSpa Fritsch am Berg im österreichischen Vorarlberg wurde erneut

ausgezeichnet: Für das kürzlich eingeführte Programm "Menopause - Qualität in

den Wechseljahren" hat das MentalSpa Resort Fritsch am Berg oberhalb von

Bregenz/Bodensee in Wien den European Health & Spa Award fürs "Best Signature

Treatment" gewonnen. "Eine komplett neue, umfassende Herangehensweise an das

Thema", heißt es in der Laudatio. Das Programm ist eine individuell an die

jeweilige Frau angepasste Ergänzung zur Schulmedizin - mit Tipps für einen neuen

Umgang mit Symptomen und Herausforderungen. Übrigens: Für Männer gibt es

parallel dazu das Arrangement "Der Mann in Veränderung".



