Marktchancen für deutsche Maschinenbauer in Nordafrika IHK-Regionalforum Afrika der IHK Pfalz am 18. Juli 2023 (FOTO)

Berlin (ots) - Beim digitalen "IHK-Regionalforum Afrika: Maschinenbau in

Nordafrika" am 18. Juli von 10 bis 12 Uhr dreht sich alles um Marktchancen in

Nordafrika für deutsche Unternehmen aus dem Maschinen- und Anlagenbau.

Firmenvertreter aus Rheinland-Pfalz werden über ihre Erfahrungen und ihren

Markteintritt berichten. Marktinformationen sowie Förder- und

Finanzierungsangebote stehen ebenfalls auf dem Programm.



Nordafrika bietet spannende Geschäftspotenziale. Bei der Veranstaltung von IHK

Pfalz, IHK Rheinhessen und IHK-Netzwerkbüro Afrika (INA) werden daher führende

deutsche Maschinenhersteller aus den Bereichen Materialaufbereitung,

Zerkleinerungstechnik sowie Wäge- und Inspektionstechnik aus erster Hand

berichten, wie ein erfolgreicher Markteintritt in Nordafrika eingeleitet wird,

welche Aspekte bei der Auswahl von Geschäftspartnern zu beachten sind und wie

eine effiziente Vertriebsstrategie im Maschinenbausektor in Nordafrika aufgebaut

wird.