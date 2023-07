 Behördenstelle soll Bestandsaufnahme machen

BERLIN (dpa-AFX) - Vor dem Hintergrund fragwürdiger Doppelstrukturen beim Internetausbau will die Bundesregierung künftig stärker im Blick haben, wo in Deutschland Glasfaser-Kabel verlegt werden. Das Ministerium für Digitalisierung teilte am Montag in Berlin mit, dass eine Monitoringstelle zur Erfassung doppelter Glasfaserbauvorhaben eingerichtet worden sei. Es geht um den sogenannten Überbau: Hierbei wollen Konzerne wie die Deutsche Telekom auch dort Kabel verlegen will, wo andere, meist kleinere Firmen bereits tätig waren. Während mancherorts doppelt gebaut wird, fehlen andernorts die Bagger, und manche Haushalte bekommen gar keine Glasfaser.

