Sánchez sieht EU-Vorsitz seines Landes nicht durch Wahl gefährdet

MADRID (dpa-AFX) - Der spanische Regierungschef Pedro Sánchez hat Befürchtungen zurückgewiesen, die EU-Ratspräsidentschaft seines Landes in der zweiten Jahreshälfte könne durch die vorgezogene Parlamentswahl am 23. Juli Schaden nehmen. "Absolute Normalität" werde es während der spanischen Ratspräsidentschaft geben, sagte er am Montag in Madrid bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. "Es ist nicht das erste Mal, dass während einer Ratspräsidentschaft gewählt wird und Spanien ist zum Glück seit langem in die EU integriert", fügte er hinzu.

Auch von der Leyen gab sich entspannt. "Ich setze darauf, dass die spanische Regierung und die Institutionen in der Lage sein werden, eine effiziente Präsidentschaft auszuüben - wie auch immer die Wahlen ausgehen werden", sagte sie bei der Pressekonferenz mit Sánchez. Sie habe volles Vertrauen in den ausgeprägten europäischen Geist in Spanien.

Schwieriger könnte es jedoch werden, sollte die oppositionelle konservative Volkspartei PP zusammen mit der rechtspopulistischen und euroskeptischen Vox die nächste spanische Regierung stellen. Umfragen sehen ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen dem linken bisherigen Regierungslager und dem rechten Lager./aha/DP/ngu