Dies sind Ergebnisse einer aktuellen Studie von Swiss Life Asset Managers inDeutschland und der Technischen Universität Darmstadt, für die Ende 2022 rund1.000 Büronutzer in ganz Deutschland befragt wurden. Die Befragten sindrepräsentativ für die 36,7 Prozent aller Erwerbstätigen in Deutschland, die lautdem Institut der Deutschen Wirtschaft in Büros arbeiten (Stand 2020).Wahrnehmung von Büroimmobilien durch AngestellteNach Ansicht der befragten Nutzerinnen und Nutzer nehmen Büroimmobilien starkenEinfluss auf ihr Arbeitsleben (75 Prozent). Gleichzeitig spielen sie einewichtige Rolle für die Umwelt und Lebensqualität der Angestellten (38 Prozent).Für die persönlichen Finanzen wird der Einfluss hingegen gering wahrgenommen (19Prozent).Weniger deutlich ist die Antwort auf die Frage der Anforderungsverteilung: Fürdie Mehrheit (43 Prozent) steht die Investmentanforderung an erster Stelle.Dahinter folgen Nutzenanforderungen (35 Prozent) sowie ökologischeNachhaltigkeitsanforderungen (23 Prozent)."Über das Büro der Zukunft wird in Fachkreisen viel und oft gesprochen. Dabeiwerden alle möglichen Experten befragt - jedoch kommen die Endnutzer, dietatsächlich auf den Flächen arbeiten, nur selten zu Wort. Mit der vorliegendenStudie wird genau diese Lücke geschlossen", sagt Holger Matheis, CEO von SwissLife Asset Managers in Deutschland."Die Ansprüche an Büroimmobilien bewegen sich zunehmend im Interessenkonfliktzwischen drei Perspektiven: der Ankerfunktion für die Volkswirtschaft und ihre