Vip District erwirbt Mitarbeitervorteile.de von der Degussa Bank

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Frankfurt (ots) - Die Degussa Bank gibt den Verkauf ihres TochterunternehmensMitarbeitervorteile.de (MIVO) an Vip District bekannt. Mit dieser Übernahmesetzt Vip District seine europäische Wachstumsstrategie fort und stärkt seinePosition im Markt für Mitarbeiterbindung. Mitarbeitervorteile.de wird alseigenständiges Unternehmen weitergeführt.Im Rahmen der Transaktion hat Vip District 100 Prozent der Anteile vonMitarbeitervorteile.de erworben. Die Plattform wurde von der Degussa Bankentwickelt und erfolgreich im deutschen Markt etabliert. Mitarbeitervorteile.debetreibt eine Vorteils- und Rabattplattform für Mitglieder und Kunden vonangebundenen Unternehmen und bietet vielfältige Vorteile für eine breite Palettedeutscher Firmenkunden. "Als MIVO freuen wir uns sehr, dass wir mit Vip Districteinen schnell wachsenden Player derselben Branche gewonnen haben", so LauraStorch, Geschäftsführerin von MIVO. "Durch beidseitige Synergieeffekte schaffenwir die Basis für eine deutliche Verbesserung der Profitabilität. Dasanorganische Wachstum lässt uns das Potenzial von MIVO mit einem spezialisiertenUnternehmen noch besser ausschöpfen, weiterentwickeln und optimieren. Es bietetdarüber hinaus unseren bestehenden Partnerunternehmen ein erweitertesProduktportfolio und stärkt unsere Wettbewerbsfähigkeit im deutschen Marktenorm", so die Frankfurter Spezialistin für Vorteilsplattformen weiter.Vip District ist ein in Düsseldorf ansässiges Technologieunternehmen mitHauptsitz in Spanien und Präsenz in sechs europäischen Ländern. Das Unternehmenbietet praktische und flexible digitale Lösungen an, um die Leistung vonMitarbeitern und die Zufriedenheit von Kunden zu verbessern. Durch die Übernahmevon Mitarbeitervorteile.de streben beide Unternehmen an, Synergien zwischenihrem Marktzugang und ihren modernen Technologielösungen zu schaffen. Dies wirdzu einer verbesserten Benutzererfahrung sowie einer stärkeren Kundenbindung undeinem besseren Engagement für Firmenkunden führen.Die Übernahme bietet den aktuellen Kunden und Nutzern von Mitarbeitervorteile.dedie Möglichkeit, auf ein erweitertes Portfolio an innovativen Lösungenzuzugreifen. Vip District wird das Angebot weiter ausbauen und neue Serviceseinführen, um den Bedürfnissen der Kunden gerecht zu werden.Die Degussa Bank setzt mit dem Verkauf von MIVO ihren Kurs der Fokussierung aufdas Kerngeschäft Worksite-Banking fort und konzentriert sich weiterhin auf ihrestrategischen Ziele. "Wir freuen uns, mit Vip District einen Käufer gefunden zuhaben, der die Wachstumspläne von Mitarbeitervorteile.de unterstützt und dasUnternehmen im europäischen Markt erfolgreich ausbauen wird", kommentierte