Heute eine "dicke" Warnung aus den USA mit dem ISM Index (Gewerbe): erstmals seit Corona sind alle Komponenten des ISM-Index in der Schrumpfung, die Rezession kommt also wahrscheinlich doch! Dazu kommen schwache Daten aus China und anderen Ländern in Asien, aus Deutschland dagegen deprimierende Zahlen aus dem so zentralen Maschinenbau. Sind die Aktienmärkte also zu optimistisch? Vieles spricht dafür. Heute an der Wall Street beim verkürzten Handel dünne Umsätze - vor allem die Rally bei Tesla verhindert bislang, dass die US-Aktienmärkte ins Negative drehen. Der Dax an seinem "Geburtstag" eher schwach - trotz einer immer schwächer werdenden Wirtschaft in der Eurozone will die EZB die Zinsen unbedingt weiter anheben. Ein Fehler?

