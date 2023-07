Das auf Multimillionen bewertete Reise-Startup Backpackertrail findet neuen Besitzer in Trustfactory

Mannheim (ots) - Im Juni 2023 setzte sich die SEO-Agentur Trustfactory

(https://trustfactory.de/) aus Baden-Württemberg erfolgreich gegen die

Konkurrenz durch und erwarb den Premium-Reiseroutenanbieter THE backpackertrail

Services UG . Der Insolvenzverwalter und Fachanwalt für Insolvenzrecht Patric

Naumann, ein Partner der Wirtschaftskanzlei Pabst Lorenz + Partner, übergab die

Reiseplattform in einem geordneten Verkaufsprozess an die SEO-Agentur aus

Mannheim.



Die maximale Bewertung des Startups für die Anteilsberechnung bei der Umwandlung

eines Wandeldarlehens betrug 6,5 Millionen Euro . Im Dezember 2022 meldete das

Unternehmen, das Reisebegeisterte bei der Ermittlung kostengünstiger

Backpacking- und Individualreisen unterstützte, Insolvenz an.