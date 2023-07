Das China National Silk Museum eröffnet eine Ausstellung über die ungarische Esterházy-Schatzkammer in Hangzhou

HANGZHOU, China, 3. Juli 2023 /PRNewswire/ -- Am 27. Juni 2023 eröffneten Dr. Ji Xiaofen, Direktor des China National Silk Museum, und Frau Anna Bognár, Vertreterin des Ungarischen Museums für Kunstgewerbe, Budapest, gemeinsam mit anderen Gästen eine neue Ausstellung – Seidengewänder für Prinzen (Silk Robes for Princes) – Luxusseide und Samt aus Ungarns Esterázy-Schatzkammer. Die Ausstellung läuft vom 27. Juni bis 21. August 2023 in Hangzhou und wird gemeinsam vom China National Silk Museum und dem Ungarischen Museum für Kunstgewerbe, Budapest, kuratiert.

Die Ausstellung ist in drei Abschnitte unterteilt: „Herrenbekleidung", „Pferdebekleidung, Pferdegeschirr und Waffen" und „Heimtextilien" mit 34 Sets/Stücken aus Seidenkostümen, Bettdecken, persischen Wandteppichen, osmanisch-türkischem Pferdezubehör, juwelenbesetzten, zeremoniellen Schwertern und Zeptern. Diese Sammlungen stammen von der Familie Esterházy, einer ungarischen Adelsfamilie aus dem 16. und 17. Jahrhundert, und sind seit einem Jahrhundert im Ungarischen Museum für Kunstgewerbe ausgestellt. Dreizehn dieser zeremoniellen Gewänder, die von den männlichen Mitgliedern der Esterházy-Familie getragen wurden, oder prächtige Seidengewänder, die als Reliquien der Vorfahren verehrt wurden, wurden aus den teuersten Seiden, Samtstoffen und Spitzen aus Italien, Spanien und der Türkei geschneidert und mit Perlen, Türkisen und anderen von den Goldschmieden des Hofes gefertigten Juwelen verziert.

Neben den empfindlichen kulturellen Relikten aus Ungarn ist die Ausstellung auch mit einer „Magic Wall" ausgestattet, die es den Besuchern ermöglicht, interaktiv weitere Details der Objekte sowie andere Exponate des ungarischen Museums zu betrachten.

Durch diese Ausstellung kann das chinesische Publikum ein tieferes Verständnis für die Liebe der ungarischen Aristokratie des 16. und 17. Jahrhunderts zu Seide, Schmuck und einem dekadenten Lebensstil gewinnen. Obwohl Seide ursprünglich aus China stammt, ist die Schönheit und exquisite Handwerkskunst aus Seide entlang der Seidenstraße weit verbreitet und wird daher von östlichen und westlichen Kulturen gleichermaßen geschätzt und geteilt.

Während der Eröffnungszeremonie hielt das China National Silk Museum auch die Pressekonferenz für die „Woche der Seidenstraße 2023 ab", die am 12. Juli unter dem Motto „Die Seidenstraße: Lange Wege und gemeinsame Ziele" eröffnet wird. In diesem Jahr ist Ungarn das Gastland, so dass das China National Silk Museum im Oktober neben der Seidenausstellung auch eine Ausstellung zur Seidenkultur und -tracht nach Ungarn bringen wird. Nach der Eröffnungszeremonie führte Herr Zhang Chengming, stellvertretender Direktor des China National Silk Museum und Koordinator der Ausstellung, die anwesenden Medienvertreter durch die Ausstellung.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2145203/The_conservator_is_working_on_the_installation_of_exhibition.jpg

