Seit einem Kursstand von 60,88 US-Dollar aus Anfang Februar dieses Jahres herrschte bis zur letzten Woche noch ein intakter Abwärtstrend, dieser brachte nach einer ersten Kaufwelle zwischen September und Februar Verlust auf 48,34 US-Dollar hervor. Am letzten möglichen Strohhalm um das 61,8 % Fibonacci-Retracement stabilisierte sich Dow und drehte wieder zur Oberseite ab. Mit einem unmittelbaren Ausbruch aus dem Abwärtstrend tat sich der Wert noch schwer, erst in dieser Woche sind realistische Chancen hierfür entstanden.

Solange Dow oberhalb des EMA 200 von 53,31 US-Dollar notiert, sind weitere Zugewinne nun an 54,91 und darüber an den Widerstand von 56,48 US-Dollar möglich. Die Ausdehnung einer zweiten Kauwelle könnte sogar in den Bereich von 66,65 US-Dollar aufwärts reichen, sofern man der mittelfristigen Auswertung der Aktie in Form einer klassischen 1-2-3-Erholung Glauben schenken mag. Auf der Unterseite sollte das Niveau von 50,20 US-Dollar nicht mehr bärisch gekreuzt werden, dies würde nämlich unmittelbare Abschläge zurück auf die Jahrestiefs von 48,34 US-Dollar und darunter sogar das etwas kleinere Unterstützungsniveau von 46,73 US-Dollar forcieren.

Dow Inc. (Wochenchart in US-Dollar) Tendenz:

Fazit: Erste vorsichtige Long-Positionen könnten auf spekulativer Basis mit Zielen bei 54,91 und 56,48 US-Dollar eingegangen werden. Übergeordnet könnte eine zweite große Kaufwelle an 66,65 US-Dollar bei Dow Inc. heranreichen und würde sich durchaus für ein längeres Investment qualifizieren. Eine Verlustbegrenzung sollte wegen der anhaltend hohen Volatilität das Niveau von vorläufig 51,55 US-Dollar allerdings noch nicht überschreiten. Notierungen darunter würden erste Hinweise auf ein bärisches Szenario mit entsprechendem Abwärtspotenzial liefern.

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.