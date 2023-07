Kreative Unternehmer*innen gesucht / Start der Bewerbungsphase für die Auszeichnung als Kultur- und Kreativpilot*innen Deutschland 2023 (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Berlin (ots) - Unternehmer*innen aus der Kultur- und Kreativwirtschaft bekommenauch dieses Jahr die Chance, sich für die Auszeichnung Kultur- undKreativpilot*innen Deutschland zu bewerben. Diese wird jährlich durch dasBundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) und der Beauftragten derBundesregierung für Kultur und Medien an 32 herausragende Projekte, Initiativenund Geschäftsmodelle vergeben. Gewürdigt werdenUnternehmer*innenpersönlichkeiten, die mit ihrer innovativen Tatkraft dietransformative Kraft der Kultur- und Kreativwirtschaft nutzen, umgesellschaftliche und wirtschaftliche Herausforderungen zu lösen und anzugehen.Die Bewerbungsphase endet am 14. August 2023.Welche Bedeutung die Auszeichnung für die Branchen und Einzelpersonen hat,betont Julian Römer, Geschäftsführer des u-instituts und Projektleitung für dieKultur- und Kreativpilot*innen Deutschland : "Die Kultur- und Kreativwirtschaftsteht für branchenübergreifende Innovationskraft, dynamischeTransformationsprozesse und progressiven Gestaltungswillen. Die 32Titelträger*innen zeigen dies in besonderer Weise, denn sie arbeiten anherausragenden Lösungsansätzen für konkrete Herausforderungen, die Auswirkungenauf unser aller Zusammenleben und Zukunft haben. Mit unserem einjährigen,maßgeschneiderten Mentor*innenprogramm unterstützen wir sie dabei, ihreunternehmerischen Projekte weiterzuentwickeln und nachhaltig am Markt zuetablieren."Gleichzeitig werden sie ein aktiver Teil von inotiv , einem der größtenNetzwerke von Expert*innen und erfolgreichen Gründer*innen aus der Branche.Bereits seit 13 Jahren zeichnet die Bundesregierung Ausnahmeprojekte aus derKultur- und Kreativwirtschaft aus. Über 400 Alumni-Unternehmen und einerfachkundigen Jury aus Expert*innen gehören dem Netzwerk bereits an und tragendazu bei, dass inotiv zu einem außergewöhnlichen und innovativen Netzwerkgewachsen ist.Aus allen eingegangenen Bewerbungen entsteht zudem eine umfangreicheTrendanalyse (https://kultur-kreativpiloten.de/trendanalyse/) . Diese wird, wiebereits 2021 und 2022, auch in diesem Jahr wieder ein klares Bild von derKreativwirtschaft als Transformationslabor der Gesellschaft zeichnen und dasenorme Zukunftspotenzial der Branche aufzeigen.Bewerben kann man sich bis zum 14. August 2023 unter:www.kultur-kreativpiloten.de (https://kultur-kreativpiloten.de/)Zur AuszeichnungIn ganz Deutschland suchen wir nach Selbständigen, Gründer*innen, Unternehmenund Projekten aus der Kultur- und Kreativwirtschaft sowie ausinterdisziplinären- und angrenzenden Branchen. Egal, ob es sich um eine Idee im