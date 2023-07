Eröffnung der 19. Western China International Fair in Chengdu

CHENGDU, China, 3. Juli 2023 /PRNewswire/ -- Ein Nachrichtenbericht von Global Times

Die Eröffnungsfeier der 19. Western China International Fair (WCIF) fand am 29. Juni in Chengdu statt. Das WCIF dauert fünf Tage und steht unter dem Motto "New Era of China, New Opportunities for Western China". Der chinesische Vizepremier He Lifeng, ebenfalls Mitglied des Politbüros des Zentralkomitees der Communist Party of China (CPC), hielt eine Rede und kündigte die Eröffnung an. Huang Qiang, stellvertretender Sekretär des CPC Sichuan Provincial Committee in Sichuan und Gouverneur der Provinz Sichuan, führte den Vorsitz bei der Eröffnungsfeier. Der Sprecher des thailändischen Senats - dem Ehrengastland des diesjährigen WCIF -, Pornpetch Wichitcholchai, und der stellvertretende nepalesische Premierminister und Innenminister Narayan Kaji Shrestha hielten zusammen mit anderen Gästen Reden.