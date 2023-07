"Mit digitaler Energie eine grüne Zukunft schaffen" Digital Energy Forum in Shenzhen, China

SHENZHEN, China, 3. Juli 2023 /PRNewswire/ -- Am 29. Juni 2023 wurde die International Digital Energy Expo in Shenzhen, China, eröffnet. Am Vormittag dieses Tages fand das Hauptforum, das Digital Energy Forum "Creating a Green Future with Digital Energy", statt. Energieexperten aus dem In- und Ausland, Vertreter von Energieversorgungsunternehmen und Internetunternehmen tauschten sich über das Wachstum der neuen Energiesysteme, der neuen Energien, der Energiespeicherindustrie usw. aus.

"Mit der groß angelegten Integration neuer Energien in die Stromnetze müssen die Stromsysteme ein Gleichgewicht zwischen der sich ständig ändernden Lastnachfrage und den Stromquellen herstellen, was zu grundlegenden Änderungen ihrer Struktur, der Betriebssteuerung, der Planung, des Baus und des Managements führt", sagte Liu Jizhen, Akademiemitglied der Chinese Academy of Engineering und Leiter des State Key Laboratory of Alternate Electrical Power System with Renewable Energy Sources.

Laut He Xiaobai, dem Vizepräsidenten der CSG, wird die CSG eine zentrale Rolle als Netzunternehmen bei der grünen und kohlenstoffarmen Transformation der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung spielen. Sie werden mit anderen energiebezogenen Unternehmen zusammenarbeiten, um die hochwertige Entwicklung des Energiesektors zu erleichtern und ein Ökosystem mit der Energiewirtschaft zu schaffen.

He Long, der Vizepräsident von BYD, stellte die Geschichte der Zusammenarbeit seines Unternehmens mit Stromnetzen vor. Im Jahr 2011 errichteten BYD und CSG das CSG Energy Storage Shenzhen Baoqing Battery Energy Storage Power Station, das weltweit größte Energiespeicherkraftwerk mit Spitzenlastverschiebung. Das Kraftwerk ist bereits seit mehr als 10 Jahren in Betrieb. BYD wird auch in Zukunft den Ansatz des "Kraftwerksdenkens" verfolgen, die Zellkapazitäten erhöhen, die Hochspannungskaskadentechnologie nutzen und die Energiespeicherung durch Pumpspeichertechnik umsetzen.

Laut Dr.Mario Haim, globaler Vizepräsident von Schneider Electric, ist der Meinung, dass Strom die effizienteste Form von Energie und der optimale Träger für die Dekarbonisierung ist. Die Digitalisierung ermöglicht die Identifizierung von bisher unsichtbaren Energieverlusten, was zu einer geringeren Energieverschwendung und einer verbesserten Effizienz der Energienutzung führt. Die Integration von Elektrifizierung und Digitalisierung ist der Schlüssel zu einer flexibleren und nachhaltigeren Zukunft.

Sun Yao, Marketingdirektor der CGN New Energy Holdings Co. Ltd. und Marcio Szechtman, Chief Transmission Officer von EBR, betonten die Bedeutung der Digitaltechnik und der Informationstechnologie für die entsprechenden Unternehmen. Sun Yao führte das Beispiel der Strompreisprognose an. "Die Digitalisierung ist ein hocheffektives Instrument für eine präzise Verwaltung". Ihm zufolge hat jeder Stromerzeugungskonzern auf dem internationalen reifen Strommarkt sein eigenes Energiehandels- und Risikokontrollsystem. Marcio Szechtman hob die Bedeutung der Informationstechnologien für die Schaffung stabiler Stromübertragungssysteme hervor.

Shenzhen ist eine der ersten Städte in China, die die neue Energiewirtschaft entwickelt hat. Derzeit gibt es in Shenzhen mehr als 7.000 Energiespeicherunternehmen, die Dienstleistungen im Zusammenhang mit Energiespeichern anbieten. In den letzten Jahren hat die Stadt zahlreiche bedeutende innovative Errungenschaften vorweisen können und sich damit als globaler Technologievorreiter in der Branche positioniert. Während des Forums diskutierten die Teilnehmer über den Energiespeichermarkt, neue Energiespeichertechnologien und andere damit verbundene Themen. Sie zielen darauf ab, Ideen für das Unternehmenswachstum zu entwickeln, ein günstiges Ökosystem für die neue Energiespeicherindustrie zu fördern und die hochwertige Entwicklung der Energiespeicherindustrie zu erleichtern.

